Inaugurato Un negozio in Mostra il percorso fotografico in sette negozi di Polla | il video

È stato inaugurato “Un negozio in Mostra”, un percorso fotografico che si sviluppa in sette negozi di Polla. Il progetto presenta immagini di scene di vita quotidiana, tra cui ricorrenze come matrimoni, compleanni e momenti familiari informali. Attraverso fotografie che catturano racconti domestici, l’iniziativa offre uno sguardo autentico sulla quotidianità delle comunità locali, valorizzando il patrimonio narrativo delle famiglie e delle tradizioni.

Fotografie di racconti domestici con scatti di scene di vita quotidiana che raccontano ricorrenze come matrimoni, compleanni, momenti casalinghi informali e riunioni familiari. Tutto questo ieri pomeriggio ha fatto da cornice all’inaugurazione del percorso fotografico “Un negozio in mostra” a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Inaugurato “Un negozio in Mostra”, il percorso fotografico in sette negozi di Polla: il video Leggi anche: VIDEO - Sette minuti di assalto al negozio, ladri in azione incuranti delle telecamere: nuovo raid nella notte Leggi anche: In mostra a Vasto “Il Nido”, il reportage fotografico realizzato all'interno dell’istituto penitenziario La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Domenica 21 dicembre a Premia presso la Sala Consiliare: presentazione del progetto “Il percorso di restauro dell’Oratorio di San Bernardo” e inaugurazione della Mostra Temporanea “Cammini di devozione e arte”; Cento anni della Gam di Roma: una mostra ne racconta il percorso; Inaugurata la mostra “Portoferraio si racconta nel Natale”; Appuntamento con la storia: inaugurata la mostra “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945. Polla: inaugurato il percorso fotografico “Un negozio in mostra”, ecco come visitare le 7 postazioni - Ogni esercente ha messo a disposizione una cinquantina di foto della propria famiglia (compleanni, matrimoni, momenti della propria vita) ... infocilento.it

Il negozio, con una superficie vendita di oltre 1000 mq, è il secondo store ad aprire nella città e il 74° inaugurato dall’inizio del 2025. Action, la popolare catena di discount olandese, inaugur - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.