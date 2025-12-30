Inaccettabile il tentativo di criminalizzare il movimento pro Palestina

Da ilpiacenza.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In risposta alle recenti notizie riguardanti l'inchiesta in corso, Alleanza Verdi Sinistra e Alternativa per Piacenza ribadiscono il rispetto per il lavoro della magistratura italiana e la sua autonomia. È importante mantenere un approccio equilibrato e rispettoso nei confronti del movimento pro Palestina, evitando qualsiasi tentativo di criminalizzazione ingiustificata. La chiarezza e la sobrietà sono fondamentali per un dibattito costruttivo e rispettoso delle istituzioni.

Invio a nome di Alleanza Verdi Sinistra-AVS e Alternativa per Piacenza-ApP il seguente comunicato: «Di fronte alle notizie relative all’inchiesta in corso, ribadiamo il massimo rispetto per il lavoro della magistratura italiana e per la sua autonomia. Attendiamo con senso di responsabilità gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

inaccettabile il tentativo di criminalizzare il movimento pro palestina

© Ilpiacenza.it - «Inaccettabile il tentativo di criminalizzare il movimento pro Palestina»

Leggi anche: Corteo pro Palestina, traffico in tilt sulla via Emilia. Casali (FdI): "Inaccettabile"

Leggi anche: Orsini sul Nove: “Il piano Trump è un tentativo di costruire una cornice giuridica intorno alla pulizia etnica della Palestina”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.