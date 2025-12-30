Inaccettabile il tentativo di criminalizzare il movimento pro Palestina
In risposta alle recenti notizie riguardanti l'inchiesta in corso, Alleanza Verdi Sinistra e Alternativa per Piacenza ribadiscono il rispetto per il lavoro della magistratura italiana e la sua autonomia. È importante mantenere un approccio equilibrato e rispettoso nei confronti del movimento pro Palestina, evitando qualsiasi tentativo di criminalizzazione ingiustificata. La chiarezza e la sobrietà sono fondamentali per un dibattito costruttivo e rispettoso delle istituzioni.
Invio a nome di Alleanza Verdi Sinistra-AVS e Alternativa per Piacenza-ApP il seguente comunicato: «Di fronte alle notizie relative all’inchiesta in corso, ribadiamo il massimo rispetto per il lavoro della magistratura italiana e per la sua autonomia. Attendiamo con senso di responsabilità gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Corteo pro Palestina, traffico in tilt sulla via Emilia. Casali (FdI): "Inaccettabile"
Leggi anche: Orsini sul Nove: “Il piano Trump è un tentativo di costruire una cornice giuridica intorno alla pulizia etnica della Palestina”
Priolo Gargallo : l’on. Peppe Carta: “Serve un intervento legislativo urgente. Inaccettabile il tentativo di svuotare la democrazia” «La situazione che si sta determinando nel Comune di Priolo Gargallo è grave e non può essere affrontata con leggerezza o tatticis - facebook.com facebook
Quanto accaduto ieri sulla tratta Gallese–Orte è inaccettabile: un treno con 460 persone è rimasto bloccato per quasi nove ore in galleria, al buio, senza aria, senza corrente, con i bagni inutilizzabili e senza informazioni. A bordo c’erano neonati, una donna in x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.