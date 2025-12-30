Inaccettabile il tentativo di criminalizzare il movimento pro Palestina

In risposta alle recenti notizie riguardanti l'inchiesta in corso, Alleanza Verdi Sinistra e Alternativa per Piacenza ribadiscono il rispetto per il lavoro della magistratura italiana e la sua autonomia. È importante mantenere un approccio equilibrato e rispettoso nei confronti del movimento pro Palestina, evitando qualsiasi tentativo di criminalizzazione ingiustificata. La chiarezza e la sobrietà sono fondamentali per un dibattito costruttivo e rispettoso delle istituzioni.

