in vendita gli edifici di via zamenhof anche la regione favorisce la speculazione

La minoranza consiliare di Pisa, rappresentata da Diritti in Comune, riaccende il dibattito sulla vendita degli edifici di via Zamenhof. La questione, che coinvolge anche l’intervento della Regione, solleva dubbi sulla trasparenza e sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare cittadino, evidenziando le possibili implicazioni di una politica che potrebbe favorire interessi speculativi.

La lista di minoranza in Consiglio comunale a Pisa Diritti in Comune riaccende i riflettori sulle partite immobiliari in città. L'ultimo caso che rende noto in un comunicato è quello della "messa in vendita, da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, ovvero della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

