In realtà Titano non ha un oceano ghiacciato sotto la superficie

Contrariamente a quanto si possa pensare, Titano non possiede un oceano ghiacciato sotto la superficie. Questa luna di Saturno rimane un oggetto di grande interesse scientifico, grazie alla sua complessità e alle caratteristiche uniche che la distinguono nel Sistema Solare. Studiare Titano aiuta a comprendere meglio i processi planetari e le potenziali condizioni per la vita al di fuori della Terra.

Titano, la più grande luna di Saturno, è uno dei corpi celesti più interessanti del Sistema Solare, e uno dei candidati più promettenti per la ricerca di forme di vita al di fuori del nostro pianeta. È l'unico corpo celeste del sistema solare, oltre alla Terra, ad avere una chimica complessa. 🔗 Leggi su Today.it

