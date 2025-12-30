In Piemonte, sono in fase di sviluppo impianti fotovoltaici su aree industriali, discariche e siti da bonificare. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, ha approvato i documenti tecnici e ambientali necessari per pianificare queste zone, puntando a integrare la produzione di energia rinnovabile con la riqualificazione ambientale del territorio.

Priorità agli impianti fotovoltaici su aree industriali, discariche e siti da bonificare. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, ha approvato con queste finalità la Relazione tecnica e il Rapporto preliminare ambientale per la pianificazione delle “zone di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - In Piemonte impianti fotovoltaici in aree industriali e da bonificare

In Piemonte priorità al fotovoltaico su aree industriali e discariche - La giunta regionale del Piemonte ha avviato la procedura per individuare le 'Zone di accelerazione', aree dove l'installazione di impianti a fonti rinnovabili è semplificata e velocizzata. ansa.it