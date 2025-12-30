In Piemonte impianti fotovoltaici in aree industriali e da bonificare
In Piemonte, sono in fase di sviluppo impianti fotovoltaici su aree industriali, discariche e siti da bonificare. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, ha approvato i documenti tecnici e ambientali necessari per pianificare queste zone, puntando a integrare la produzione di energia rinnovabile con la riqualificazione ambientale del territorio.
