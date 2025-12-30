Dal 8 all’11 gennaio 2026, il Teatro Torlonia di Roma ospita lo spettacolo “In nome della madre”, tratto dal romanzo di Erri De Luca. Con la presenza di Galatea Ranzi, questa rappresentazione offre un’interpretazione intensa e riflessiva della storia, rispettando la delicatezza del testo originale. Un’occasione per assistere a un evento teatrale di qualità, in un contesto culturale di rilievo, nel cuore della capitale italiana.

Cosa: Lo spettacolo teatrale In nome della madre, tratto dal romanzo di Erri De Luca. Dove e Quando: Al Teatro Torlonia di Roma, dall’8 all’11 gennaio 2026. Perché: Una rilettura laica e poetica della maternità di Maria, interpretata da una delle attrici più intense del panorama italiano. L’apertura della stagione di gennaio al Teatro Torlonia si tinge di una spiritualità antica e profondamente umana con la messa in scena di In nome della madre. Il testo, firmato da Erri De Luca, abbandona i dogmi della tradizione religiosa per esplorare il mistero della nascita attraverso gli occhi di una giovane donna della Galilea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - In nome della madre: Galatea Ranzi al Teatro Torlonia

Leggi anche: L’ 8 dicembre Fabrizio Bentivoglio al Teatro India e Lucia Mascino al Teatro Torlonia il 10 e l’11 dicembre

Leggi anche: Giovanna d’Arco va in scena al Teatro Torlonia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Grande successo per 'Buon Compleanno Neapolis', Manfredi: Nuova spinta dalle giovani generazioni; Buon compleanno, Napoli: dall'alba al tramonto una maratona di eventi per i 2500 anni della città; Presidente UNICEF Italia Nicola Graziano tedoforo alla 18° tappa della fiamma olimpica in Campania; Buon compleanno Neapolis: il 21 dicembre, una maratona culturale dall’alba al tramonto.

Galatea Ranzi porta in scena con In nome della madre - Dall’ 8 all’ 11 gennaio va in scena al Teatro Torlonia la rilettura laica della storia di Maria con In nome della madre, spettacolo tratto dal romanzo di Erri De Luca, per la regia di Gianluca Barbado ... radiowebitalia.it