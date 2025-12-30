In Germania furto da 30 milioni grazie a un foro nella parete della banca
In Germania, un furto di circa 30 milioni di euro è stato messo a segno attraverso un foro nella parete di una filiale della Cassa di Risparmio Sparkasse. Gli autori hanno approfittato della chiusura natalizia, passando da un parcheggio e sfruttando il varco per entrare nell’edificio. L’episodio evidenzia le vulnerabilità di alcune strutture bancarie e l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci.
Hanno forato una delle pareti di una banca, la Cassa di risparmio Sparkasse, passando da un parcheggio e sfruttando la chiusura natalizia. Poi hanno svaligiato circa 3.300 cassette di sicurezza, appartenenti a 2.700 clienti, e sono fuggiti con un bottino da oltre 30 milioni di euro. A raccontare i fatti è la Bild, che ha parlato di una rapina che sembra uscita da un film. I ladri hanno agito a Gelsenkirchen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. La polizia sta cercando di capire come sia stato possibile portare a termine un colpo del genere alla vigilia di Natale. Dal lunedì successivo, inoltre, centinaia di clienti si sono recati alla filiale preoccupati per i propri beni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
