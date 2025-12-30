In contromano nel tunnel lungo la Statale 36 | alla guida c' era un ottantenne

Un ottantenne è stato fermato dalla polizia stradale mentre percorreva in contromano il tunnel del Barro sulla Statale 36. L’automobilista ha dichiarato di non averlo fatto apposta, sostenendo di non essersi accorto di viaggiare nella direzione sbagliata. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, sottolineando l’importanza di mantenere attenzione e prudenza alla guida.

"Non l'ho fatto apposta, non mi ero accorto di viaggiare in contromano". Sarebbero state queste le parole dette dall'anziano automobilista agli agenti della polizia stradale che lo hanno fermato dopo aver percorso il tunnel del Barro contromano lungo la Statale 36.

