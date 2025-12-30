In casa il supermarket della droga | in manette un 45enne

Arezzo, 24 dicembre – Nella giornata prima di Natale, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 45 anni per traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, finalizzata a prevenire e contrastare lo spaccio, ha portato all’arresto dell’individuo, che gestiva una sorta di “supermarket della droga” all’interno della propria abitazione. L’intervento si inserisce in un’attività più ampia di controlli mirati al contrasto del traffico illecito.

AREZZO – Il giorno della vigilia di Natale gli investigatori della Squadra Mobile, all’esito di un servizio volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti hanno arrestato un 45enne italiano per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Gli operatori di polizia, nel corso di un servizio in abiti civili, hanno notato alcuni movimenti sospetti da un soggetto italiano noto agli agenti pe reati in materia di stupefacenti e a quel punto, hanno deciso di fermare il soggetto per procedere ad un controllo. Dati i precedenti di polizia a carico dell’uomo ed il suo palese stato di nervosismo, gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di procedere, secondo le garanzie di legge, ad una perquisizione domiciliare nei confronti dell’uomo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: In casa un supermarket della droga: ketamina, ecstasy, Mdma e biscotti alla marijuana, arrestato 26enne Leggi anche: Minimarket della droga in casa: in manette un 52enne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nola, blitz della Polizia: scoperto market della droga in casa, arrestato 28enne. In casa il supermarket della droga: in manette un 45enne - Il giorno della vigilia di Natale gli investigatori della Squadra Mobile, all’esito di un servizio volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti hanno arrest ... msn.com

Nasconde in casa 300 grammi di droga, 36enne finisce in manette - Erano andati a casa di un diciannovenne alla ricerca di ansiolitici e ricette contraffatte e invece i carabinieri, durante la perquisizione ... ilrestodelcarlino.it

In casa un supermarket della droga: ketamina, ecstasy, Mdma e biscotti alla marijuana, arrestato 26enne - L'operazione della Polizia di Stato insieme all'unità cinofila della Polizia Locale di Bergamo: il cane ha immediatamente segnalato la presenza di stupefacenti addosso al ragazzo, che da poco si era a ... bergamonews.it

www.pisano.shop . . . Home decor Casa Natale Decorazioni Shop online . #pisanoshop #homedecor #atmosferanatalizia #shopnow #casa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.