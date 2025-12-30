In casa con cocaina e hashish arrestato dalle Volanti

30 dic 2025

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalle forze di polizia a Messina per il possesso di cocaina e hashish, ritenuto coinvolto in attività di spaccio. L’intervento delle Volanti si è concluso con il fermo, evidenziando l’operato delle autorità nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un quarantenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati i poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio ad intervenire all’alba, allertati da un allarme di evasione. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

