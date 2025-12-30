In attesa della fiamma olimpica spuntano messaggi di pace per strada

Mentre si avvicina l’arrivo della fiamma olimpica, si moltiplicano i messaggi di pace nelle strade di San Vito dei Normanni. Le ultime ore dell’anno offrono l’opportunità di riflettere sul valore della concordia, con tre eventi dedicati alla promozione della pace e della collaborazione internazionale in vista dei Giochi del 2026.

SAN VITO DEI NORMANNI - Ultime ore dell’anno con uno sguardo già al 2026 e a tre occasioni per parlare di pace. San Vito dei Normanni - città che nel 1901 diede i natali a Giuseppe Lanza del Vasto, filosofo, artista, maestro di non-violenza e, come lo definì Gandhi, “apostolo di pace” - inizierà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

