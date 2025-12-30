In arrivo il freddo artico le temperature andranno anche sotto zero

Tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre, l’Italia centrale sarà interessata da un rapido impulso di aria fredda di origine artica, con temperature che si abbasseranno anche sotto lo zero. È importante monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le necessarie precauzioni per affrontare le basse temperature durante questo periodo.

Nella zona centrale dell'Italia è previsto un veloce impulso di freddo artico tra martedì 3o e mercoledì 31 dicembre.Come informa il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, previsto un aumento della nuvolosità con qualche precipitazione tra Marche, Umbria confinale e Abruzzo, nevosa fin sotto.

Freddo artico sul casertano per San Silvestro e Capodanno. Poi tornano le piogge - Nel dettaglio, sulla città di Caserta la giornata di San Silvestro sarà caratterizzata da cielo sereno, ma accompagnata da venti tesi e da un freddo pungente.

In arrivo freddo intenso per gli ultimi giorni dell'anno - continentale: tra il pomeriggio di domani e il 31 dicembre le temperature sono previste in calo, in particolar modo sul versante adriat ...

Con l'arrivo del freddo, aumentano le difficoltà per chi vive per strada. Per molti di loro non c'è la possibilità di trovare posto nei dormitori predisposti dal Comune

Previsioni meteo Piemonte: freddo in arrivo e tempo variabile per Capodanno

