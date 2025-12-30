Imposta di soggiorno nel mirino Coldiretti e Terranostra attaccano | Penalizzato il settore agrituristico

L'imposta di soggiorno proposta dal Comune di Foligno ha suscitato critiche da parte di Coldiretti e Terranostra, che denunciano una mancanza di concertazione e penalizzazioni per il settore agrituristico. Le associazioni sottolineano l’impatto negativo sulle attività rurali e chiedono un confronto per valutare soluzioni più eque. La questione evidenzia le difficoltà di un settore già impegnato nella valorizzazione del territorio e dell’agricoltura locale.

"Nessuna concertazione, penalizzati gli agriturismi", cosi Coldiretti e Terranostra contestazione la tassa di soggiorno decisa dal Comune di Foligno. Le due associaizoni "esprimono forte rammarico per aver appreso dagli organi di stampa, e non attraverso un confronto diretto con l’Amministrazione comunale, dell’introduzione, a breve, della cosiddetta imposta di soggiorno da parte del Comune di Foligno, cui hanno indirizzato una richiesta di incontro sul tema". "È un metodo che non condividiamo - dichiara Elena Tortoioli, presidente di Terranostra Umbria, l’associazione agrituristica e ambientale di Coldiretti che raggruppa gli agriturismi della rete di Campagna Amica –, soprattutto perché parliamo di un provvedimento che incide direttamente sull’attività di decine di imprese agrituristiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imposta di soggiorno nel mirino. Coldiretti e Terranostra attaccano: "Penalizzato il settore agrituristico" Leggi anche: Napoli penalizzato dall’arbitraggio a Lecce: due episodi finiscono nel mirino Leggi anche: Sviluppo turistico, il Commissario lancia l’imposta di soggiorno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Imposta di soggiorno nel mirino. Coldiretti e Terranostra attaccano: Penalizzato il settore agrituristico. Imposta di soggiorno nel mirino. Coldiretti e Terranostra attaccano: "Penalizzato il settore agrituristico" - La critica: "Necessario l’esonero della tassa per gli ospiti di questo tipo di strutture ricettive". msn.com

Coldiretti-Terranostra, non aumentare l'imposta di soggiorno - Coldiretti Perugia e Terranostra Umbria hanno inviato una lettera all'assessore al Turismo del Comune di Perugia, Fabrizio Croce, "per esprimere la propria netta contrarietà all'aumento dell'imposta ... ansa.it

Imposta di soggiorno: le città più onerose - Attraverso l’imposta di soggiorno le amministrazioni locali hanno la possibilità di sostenere costi per servizi e infrastrutture destinate al turismo e valorizzare il patrimonio artistico e naturale, ... donnamoderna.com

COMUNE DI FOLIGNO, IMPOSTA DI SOGGIORNO Coldiretti Perugia e Terranostra Umbria esprimono forte rammarico per aver appreso dagli organi di stampa, e non attraverso un confronto diretto con l’Amministrazione comunale, dell’introduzione, a brev - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.