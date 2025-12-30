Imbratta i Leoni San Zeno il video del writer incastrato dalle telecamere

La polizia di Verona ha identificato il responsabile dell'imbrattamento dei leoni di San Zeno, avvenuto nella mattina della vigilia di Natale. Il video del writer catturato dalle telecamere ha permesso di ricostruire l’episodio, contribuendo alle indagini. Restano da chiarire motivazioni e dettagli dell’atto, che ha suscitato attenzione nella comunità locale.

AGI - La polizia di Verona ha individuato il responsabile dell' imbrattamento dei leoni di San Zeno, avvenuto nella prima mattinata della vigilia di Natale. Si tratta di un uomo di 26 anni, nato a Brescia ma cresciuto e residente a Verona, già autore, in passato, di diversi imbrattamenti anche in altre province e noto alle forze di polizia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Digos scaligera hanno consentito di attribuire al giovane una trentina di imbrattamenti commessi tra il 23 e il 26 dicembre in diverse zone del centro.

Verona, indentificato l'imbrattatore dei leoni di San Zeno: in tre notti deturpati 30 monumenti - Denunciato un 26enne del luogo, secondo le indagini della Digos avrebbe agito in altri punti del centro cittadino ... corrieredelveneto.corriere.it

Leoni imbrattati, beccato il vandalo seriale di Natale: le sue “imprese” immortalate dalle telecamere – VIDEO - È stato fermato in stazione con i vestiti ancora sporchi di vernice, l'autore degli imbrattamenti di Verona a Natale. veronaoggi.it

Ha le ore contate l'imbrattatore dei Leoni della Basilica di San Zeno. La Questura di Verona, dopo la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, ha stretto il cerchio attorno ad una persona vista aggirarsi nelle vicinanze di altri monumenti presi di - facebook.com facebook

Nella notte di Natale i leoni all’ingresso della Basilica di San Zeno a Verona sono stati imbrattati. Colpire la nostra storia non è protesta: è offesa. Auspico siano individuati i responsabili e che la legge sia rispettata. L’Italia non si imbratta. L’Italia si tutela. x.com

