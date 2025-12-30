Imbratta i Leoni di San Zeno il video del writer incastrato dalle telecamere

Nella prima mattinata di Natale, le telecamere di sorveglianza hanno catturato un writer mentre imbrattava i Leoni di San Zeno a Verona. La polizia locale ha successivamente individuato il responsabile dell'atto. Questa vicenda ha suscitato attenzione sulla tutela dei beni culturali e sulla sicurezza pubblica nella città.

AGI - La polizia di Verona ha individuato il responsabile dell' imbrattamento dei leoni di San Zeno, avvenuto nella prima mattinata della vigilia di Natale. Si tratta di un uomo di 26 anni, nato a Brescia ma cresciuto e residente a Verona, già autore, in passato, di diversi imbrattamenti anche in altre province e noto alle forze di polizia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Digos scaligera hanno consentito di attribuire al giovane una trentina di imbrattamenti commessi tra il 23 e il 26 dicembre in diverse zone del centro.

Verona, indentificato l'imbrattatore dei leoni di San Zeno: in tre notti deturpati 30 monumenti - Denunciato un 26enne del luogo, secondo le indagini della Digos avrebbe agito in altri punti del centro cittadino ... corrieredelveneto.corriere.it

Leoni imbrattati, beccato il vandalo seriale di Natale: le sue “imprese” immortalate dalle telecamere – VIDEO - È stato fermato in stazione con i vestiti ancora sporchi di vernice, l'autore degli imbrattamenti di Verona a Natale. veronaoggi.it

Imbrattare di vernice i leoni medievali davanti alla basilica di San Zeno non è protesta: è vandalismo puro. Un atto vigliacco che colpisce un bene storico millenario, patrimonio di tutti, per ottenere visibilità e provocazione. Le idee si esprimono con le parole, n - facebook.com facebook

Nella notte di Natale i leoni all’ingresso della Basilica di San Zeno a Verona sono stati imbrattati. Colpire la nostra storia non è protesta: è offesa. Auspico siano individuati i responsabili e che la legge sia rispettata. L’Italia non si imbratta. L’Italia si tutela. x.com

