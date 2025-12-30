Imam Torino la Corte d’Appello conferma lo stop all’espulsione
La Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione di bloccare l’espulsione di Mohamed Shahin, imam della città, già oggetto di ordine di allontanamento firmato dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi. La sentenza rappresenta un pronunciamento definitivo sul caso, mantenendo l’imam nel territorio italiano e chiudendo così la strada a ulteriori provvedimenti di espulsione.
E’ “no” definitivo all’allontanamento immediato dall’Italia dell’imam di Torino, Mohamed Shahin, che ha ricevuto un provvedimento di espulsione del ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. A deciderlo sono i giudici della Corte d’Appello di Caltanissetta che hanno respinto un reclamo dell’Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale nisseno. Dalle informazioni trapelate finora, anche per i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
