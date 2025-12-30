Imam Torino la Corte d’Appello conferma lo stop all’espulsione

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione di bloccare l’espulsione di Mohamed Shahin, imam della città, già oggetto di ordine di allontanamento firmato dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi. La sentenza rappresenta un pronunciamento definitivo sul caso, mantenendo l’imam nel territorio italiano e chiudendo così la strada a ulteriori provvedimenti di espulsione.

L'imam di Torino resta libero in Italia: dai giudici nuovo "no" all'espulsione - Già lo scorso 15 dicembre, la Corte d’appello di Torino aveva disposto la fine del suo trattenimento nel Cpr di Caltanissetta, escludendone la pericolosità. today.it

La corte d’appello di Caltanissetta ha confermato che l’imam di Torino Mohamed Shahin non verrà espulso - La corte di appello di Caltanissetta ha confermato che l’imam torinese Mohamed Shahin non verrà espulso, perché considerato un richiedente asilo. ilpost.it

Mohamed Shahin resta in Italia, respinto il ricorso del governo per espellere l'imam di Torino: «Ha diritto all'asilo» - facebook.com facebook

Montaruli (FdI), 'l'imam di Torino va espulso, presenterò un esposto'. "Ombre inquietanti dall'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas" #ANSA x.com

