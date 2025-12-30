Ilary Blasi spunta un grande anello sull' anulare sinistro Si sposa con Bastian? Le foto

Ilary Blasi è stata avvistata con un grande anello sull'anulare sinistro, alimentando le speculazioni su un possibile matrimonio con Bastian. Dopo più di vent'anni dal primo matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice potrebbe aver deciso di ufficializzare una nuova relazione. Le foto circolate sui social hanno suscitato interesse e curiosità, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa ipotetica unione.

Ilary Blasi potrebbe risposarsi, oltre 20 anni dopo il primo matrimonio (finito malissimo) con Francesco Totti. Oggi la conduttrice Mediaset sarebbe pronta per compiere il grande passo con Bastian Muller, l'imprenditore tedesco con cui è fidanzata da ormai diversi anni.

