Ilary Blasi con un nuovo gigantesco anello | la foto e il futuro con Bastian Muller

Ilary Blasi è stata recentemente avvistata con un grande anello, alimentando le speculazioni sul suo futuro sentimentale con Bastian Muller. Dopo la separazione da Francesco Totti, la conduttrice sembra aver ritrovato serenità accanto al nuovo compagno. La foto dell’anello ha suscitato interesse, lasciando intuire possibili sviluppi nella loro relazione e un possibile passo importante.

Ilary Blasi non potrebbe essere più felice di così. Dopo l'addio a Francesco Totti la conduttrice ha ritrovato il sorriso con Bastian Muller che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe presto diventare suo marito. A confermarlo il gigantesco anello che è comparso sulla mano sinistra della conduttrice proprio durante le vacanze con il fidanzato a Cortina D'Ampezzo. Ilary Blasi, le foto del nuovo anello. Nelle foto apparse su Instagram che raccontano la vacanza a Cortina D'Ampezzo, Ilary Blasi appare sorridente accanto a Bastian Muller. Ad attirare l'attenzione però è soprattutto con un vistoso anello al dito.

