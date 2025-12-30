Il welfare un Paese che non esiste più e l’urgente necessità di cambiare

Il welfare italiano si trova oggi in una fase di trasformazione, non per volontà ideologica ma per esigenze reali. Le sfide demografiche, economiche e sociali richiedono un ripensamento delle politiche di sostegno e protezione sociale. È fondamentale individuare soluzioni sostenibili e innovative per garantire un sistema di welfare efficace e inclusivo, in grado di rispondere alle mutate esigenze della società attuale.

Granata* Il welfare italiano è già entrato in una nuova fase, non per scelta ideologica, ma per necessità. L'invecchiamento della popolazione, la trasformazione del lavoro, l'aumento delle fragilità sociali stanno mettendo sotto pressione un sistema pensato per un Paese che non esiste più. Gli italiani lo hanno capito prima della politica, e prima ancora delle riforme, di decreti e leggi, è l'opinione pubblica ad aver preso atto che il welfare tradizionale non basta più. I numeri parlano chiaro: quasi due italiani su tre ritengono necessaria una riforma radicale del sistema welfare per affrontare le trasformazioni demografiche e sociali.

