Il voto della minoranza | La spending review è tornata E' una città senza visione

Il ritorno della spending review solleva preoccupazioni sulla sostenibilità dei servizi per le fasce più vulnerabili della popolazione. La minoranza evidenzia come questa misura, senza una visione strategica chiara, rischi di compromettere il benessere sociale e la qualità della città. È importante valutare attentamente gli impatti di queste politiche, affinché siano equilibrate e orientate a un futuro più stabile e inclusivo.

