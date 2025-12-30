Il voto della minoranza | La spending review è tornata E' una città senza visione
Il ritorno della spending review solleva preoccupazioni sulla sostenibilità dei servizi per le fasce più vulnerabili della popolazione. La minoranza evidenzia come questa misura, senza una visione strategica chiara, rischi di compromettere il benessere sociale e la qualità della città. È importante valutare attentamente gli impatti di queste politiche, affinché siano equilibrate e orientate a un futuro più stabile e inclusivo.
“La spending review è tornata. Ed è chiaro ed evidente che siamo preoccupati per le persone più deboli”. Così il consigliere comunale del Pd, Graziano Rinaldini, motivando il voto negativo al bilancio di previsione. "E' evidente che si presenta un bilancio con tutti gli indici in negativo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
