Il volto della tv ha trovato l’amore | Emanuele 30 anni più giovane di lui e già conosciuto

Il volto noto della televisione ha condiviso, durante la trasmissione Da Noi A Ruota Libera, un aspetto importante della sua vita privata. A 30 anni di distanza, ha parlato del suo nuovo amore, presentando una relazione con una persona molto più giovane, già conosciuta nel mondo dello spettacolo. Questa rivelazione si inserisce in un percorso di apertura e sincerità, offrendo uno sguardo diretto sulla sua storia sentimentale.

Il famoso volto della tv ha scelto la trasmissione Da Noi A Ruota Libera, condotta da Francesca Fialdini, per aprirsi su un capitolo molto personale della sua vita sentimentale. Durante l’intervista, il conduttore ha parlato del suo nuovo compagno, Emanuele, più giovane di ben trent’anni. “Io sono la prova provata che l’amore può capitare a chiunque. Fino a 60 anni non ho trovato il compagno di vita, poi è arrivato Emanuele”, ha dichiarato, raccontando con entusiasmo la sua nuova relazione, che rappresenta per lui una svolta inattesa ma profondamente significativa. Entrando nei dettagli, ha spiegato che Emanuele ha 32 anni, è stilista e conduce una vita lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Jimmy Ghione, un anello di brillanti è il "pegno d'amore" per la fidanzata Marialaura De Vitis, 30 anni più giovane

Leggi anche: Il suocero di Chiara Ferragni ha una nuova fidanzata di 30 anni più giovane: ecco chi è

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Uccide la moglie poi si suicida, dramma in Florida: lei gli aveva chiesto di spegnere la tv, poi la lite; Misteriosa aggressione in strada a Monopoli: un 41enne finisce in ospedale; Una stella in ascesa: chi è Andrea Arru, la star di Di4ri che vedremo ne I Cesaroni 7; Mirko Mascioli:” Le produzioni preferiscono le piattaforme ondemand alle sale.

Biathlon – Bakken è stato trovato privo di vita con una maschera per l’ossigeno in alta quota sul volto - facebook.com facebook