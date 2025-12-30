il volo i tre tenorini meglio del circo

Il Volo, il trio di giovani tenori, ha recentemente portato in scena lo spettacolo

CHI SALE ( Il Volo - Tutti per uno ) La replica dello spettacolo dei ragazzi de Il Volo su Canale 5 arriva a battere (in termini di share) il Festival del Circo di Montecarlo su Rai1 nel prime time di sabato. 17.4% per Il Volo-Tutti per uno: Viaggio nel tempo con punte vicine al 20% per la terza e ultima serata-evento girata a Palazzo Te a Mantova e trasmessa in prima tv lo scorso giugno, quando segnò il 17.2%. Questi dati ci confermano che la popolarità di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è costantemente in crescita e che le loro interpretazioni contemporanee di arie e brani lirici sono perfettamente adattabili a qualsiasi atmosfera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

