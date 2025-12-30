Il viaggio di ’Deserance’

Domani sera, nella Sala Modena del Teatro Nazionale di Genova, si terrà il ‘Capodanno di Circumnavigando’, evento che conclude la rassegna avviata all’inizio del mese. Un’occasione per riflettere sul viaggio di ‘Deserance’, un percorso che invita a scoprire nuove prospettive attraverso arte e cultura. L’appuntamento rappresenta un momento di chiusura, ma anche di apertura verso nuove esperienze.

Nella Sala Modena del Teatro Nazionale di Genova spazio, domani sera, al ‘Capodanno di Circumnavigando’, che chiude la kermesse iniziata all’inizio del mese. Alle 20.30, il Circo Zoè presenta ‘Deserance’, di e con Simone Benedetti, Anouck Blanchet, Adrien Fretard, Maria Reis, Chiara Sicoli, Gael Manipoud e Federico Ceragioli; con le musiche di Jean Stengel e Diego Zanoli, e al canto di Irene Geninatti e Camilla Corsi. ‘Deserance’ reinventa l’archetipo del viaggio, riscoprendo l’intimo e continuo tentativo di far aderire ciò che pensiamo e desideriamo alla vulnerabilità delle nostre esperienze. I corpi raccontano la ricerca dell’unicità, l’abbandono delle proprie difese attraverso l’incontro con l’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

