La giunta comunale di Monterocco ha approvato, all’unanimità, il nuovo progetto urbanistico per il supermercato Tigre, con un incremento della quota commerciale rispetto alla proposta iniziale. La decisione, presa il 5 dicembre, rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’area e per la collaborazione tra le istituzioni e la Magazzini Gabrielli Spa. Di seguito i dettagli delle modifiche e le implicazioni del nuovo piano urbanistico.

La variante urbanistica per la realizzazione del nuovo supermercato Tigre a Monterocco ha ricevuto un via libera preliminare dalla giunta comunale il 5 dicembre, che all’unanimità ha approvato l’atto di indirizzo sulla proposta della Magazzini Gabrielli Spa. Secondo la delibera pubblicata sull’albo pretorio del comune di Ascoli, la proposta della Gabrielli Spa era avvenuta tramite Pec pochi giorni prima, il 28 novembre. L’area oggetto di pianificazione si trova nei pressi del cimitero e, secondo un progetto del 2013, come si legge nei documenti, era previsto "l’insediamento di edilizia residenziale convenzionata e un edificio a destinazione commerciale che avrebbe potuto essere ricondotto ad una media struttura di vendita a servizio dell’insediamento residenziale nuovo e del resto del quartiere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il via libera dalla giunta. Ecco cosa è cambiato rispetto all’idea iniziale: sale la quota commerciale

Leggi anche: Conte ha cambiato idea su Lucca? L’italiano può partire: ecco cosa succede

Leggi anche: Conservatorio di Salerno, sale intitolate a Menna e Maffia: via libera della giunta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il via libera dalla giunta. Ecco cosa è cambiato rispetto all’idea iniziale: sale la quota commerciale; Sanità, via libera della giunta alle nomine dei manager dell'Asp di Palermo e del Policlinico di Catania; Sommacampagna. Barchesse di Villa Venier: via libera della Giunta ai lavori residui e ai nuovi elaborati; Waterfront di Levante, via libera formale della giunta a ascensore e passerella pedonale.

Il via libera dalla giunta. Ecco cosa è cambiato rispetto all’idea iniziale: sale la quota commerciale - Pochi giorni dopo la proposta della Gabrielli è stato approvato l’atto di indirizzo. ilrestodelcarlino.it