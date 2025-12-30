Il via libera dalla giunta Ecco cosa è cambiato rispetto all’idea iniziale | sale la quota commerciale
La giunta comunale di Monterocco ha approvato, all’unanimità, il nuovo progetto urbanistico per il supermercato Tigre, con un incremento della quota commerciale rispetto alla proposta iniziale. La decisione, presa il 5 dicembre, rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’area e per la collaborazione tra le istituzioni e la Magazzini Gabrielli Spa. Di seguito i dettagli delle modifiche e le implicazioni del nuovo piano urbanistico.
La variante urbanistica per la realizzazione del nuovo supermercato Tigre a Monterocco ha ricevuto un via libera preliminare dalla giunta comunale il 5 dicembre, che all’unanimità ha approvato l’atto di indirizzo sulla proposta della Magazzini Gabrielli Spa. Secondo la delibera pubblicata sull’albo pretorio del comune di Ascoli, la proposta della Gabrielli Spa era avvenuta tramite Pec pochi giorni prima, il 28 novembre. L’area oggetto di pianificazione si trova nei pressi del cimitero e, secondo un progetto del 2013, come si legge nei documenti, era previsto "l’insediamento di edilizia residenziale convenzionata e un edificio a destinazione commerciale che avrebbe potuto essere ricondotto ad una media struttura di vendita a servizio dell’insediamento residenziale nuovo e del resto del quartiere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Conte ha cambiato idea su Lucca? L’italiano può partire: ecco cosa succede
Leggi anche: Conservatorio di Salerno, sale intitolate a Menna e Maffia: via libera della giunta
Il via libera dalla giunta. Ecco cosa è cambiato rispetto all’idea iniziale: sale la quota commerciale; Sanità, via libera della giunta alle nomine dei manager dell'Asp di Palermo e del Policlinico di Catania; Sommacampagna. Barchesse di Villa Venier: via libera della Giunta ai lavori residui e ai nuovi elaborati; Waterfront di Levante, via libera formale della giunta a ascensore e passerella pedonale.
Il via libera dalla giunta. Ecco cosa è cambiato rispetto all’idea iniziale: sale la quota commerciale - Pochi giorni dopo la proposta della Gabrielli è stato approvato l’atto di indirizzo. ilrestodelcarlino.it
Via libera ai collegamenti del Waterfront di Levante: approvati ascensore e passerella pedonale - La giunta comunale dà l’ok ai progetti di fattibilità per le due opere strategiche: un ascensore verso corso Aurelio Saffi e una passerella apribile sul canale principale. lavocedigenova.it
Rimini, Parco del Mare: via libera della giunta, i lavori partono in primavera - Un investimento di oltre cinque milioni di euro per completare il Parco del Mare a San Giuliano. corriereromagna.it
Sanità, via libera della giunta alle nomine dei manager dell'Asp di Palermo e del Policlinico di Catania - facebook.com facebook
La giunta comunale dà il via libera alla prosecuzione del progetto per la spesa gratis a favore dei poveri #Riccione #Attualita x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.