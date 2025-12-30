Il vero volto della Roccaccia | Insediamento di rilievo

Rocca Tédula, conosciuta anche come la Roccaccia di Montevitozzo, rappresenta un insediamento di rilievo nella storia locale. La sua reale identità è stata confermata grazie allo studio di Eraldo Bernardoni, che ha analizzato una bolla papale del 1188. Questa scoperta ha permesso di approfondire le origini e l’importanza di questo sito, contribuendo alla conoscenza storica della zona e alla valorizzazione del suo patrimonio.

Rocca Tédula è il vero nome della ’Roccaccia’ di Montevitozzo e questa scoperta la si deve ad Eraldo Bernardoni che ha studiato una bolla papale del 1188 per pubblicare poi l’esito della ricerca nella monografia storica ’Monte Vitozzo’ del 1992. La bolla specificava Rocca Tedula aveva una sua chiesa, le sue pertinenze ed i suoi redditi sia in decime che in altro. Questa notizia ha incuriosito l’archeologo Luca Nejotti che, insieme ad alcuni studiosi venuti da tutta Italia ed alcuni anche dagli Usa, nella scorsa estate, ha iniziato gli scavi intorno alla rocca, portando alla luce diversi locali fuori dal fortilizio, suscitando l’interesse degli abitanti locali e l’attenzione degli storici, auspicando la possibilità economica di proseguire con gli scavi nel futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

