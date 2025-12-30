La 17ª giornata di Serie A ha confermato le criticità legate all’utilizzo del VAR, con decisioni che spesso generano dubbi e discussioni. Rocchi, come supervisore, si trova al centro di una linea sottile tra errore e sfiducia, evidenziando le sfide di un sistema ancora in evoluzione. In un contesto in cui le risposte latitano, si apre un dibattito necessario sul ruolo e l’affidabilità della tecnologia nel calcio.

La 17ª giornata di Serie A si è chiusa come troppe altre negli ultimi anni: con più domande che risposte. E soprattutto con una sensazione ormai familiare, quasi logorante. Non stupisce più l’errore. Stupisce il rumore che resta dopo. Udinese-Lazio e Roma-Genoa non sono state semplici partite controverse. Sono diventate, ancora una volta, il pretesto per rimettere sotto accusa l’intero sistema arbitrale. In Friuli, un fallo di mano di Keinan Davis non sanzionato ha acceso la miccia. All’Olimpico, nel giorno emotivamente carico del ritorno da avversario di Daniele De Rossi, le parole post gara hanno allargato la crepa, puntando il dito sull’utilizzo del VAR. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Il VAR, Rocchi e la linea sottile tra errore e sfiducia

Leggi anche: Rocchi: «Il Var serve a evitare l’errore, ma non deve sostituire l’arbitro»

Leggi anche: Perché è stato annullato il gol a Soulé in Roma-Parma: arbitro e VAR seguono la “linea Rocchi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perché è stato annullato il gol a Soulé in Roma-Parma: arbitro e VAR seguono la “linea Rocchi” - 0 ma l’arbitro ha annullato un gol a Soulé seguendo alla lettera le indicazioni del designatore Rocchi. fanpage.it

E Rocchi recita il mea culpa-var - Gianluca Rocchi, designatore capo di serie A e serie B, ha presentato ieri il suo bilancio. ilgiornale.it

Rocchi: "Var? È ora di passare dal chiaro errore all'errore" - Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, è intervenuto al raduno precampionato di Cascia per spiegare come cambierà la linea di intervento del Var nella prossima stagione ... sport.sky.it

Finiva il 29 dicembre 1925 una vita vissuta in prima linea, tra ospedali, salotti politici e circoli rivoluzionari, per costruire un’Italia più giusta e una società dove le donne potessero finalmente camminare con le proprie gambe - facebook.com facebook