Il VAR Rocchi e la linea sottile tra errore e sfiducia

Da como1907news.com 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 17ª giornata di Serie A ha confermato le criticità legate all’utilizzo del VAR, con decisioni che spesso generano dubbi e discussioni. Rocchi, come supervisore, si trova al centro di una linea sottile tra errore e sfiducia, evidenziando le sfide di un sistema ancora in evoluzione. In un contesto in cui le risposte latitano, si apre un dibattito necessario sul ruolo e l’affidabilità della tecnologia nel calcio.

La 17ª giornata di Serie A si è chiusa come troppe altre negli ultimi anni: con più domande che risposte. E soprattutto con una sensazione ormai familiare, quasi logorante. Non stupisce più l’errore. Stupisce il rumore che resta dopo. Udinese-Lazio e Roma-Genoa non sono state semplici partite controverse. Sono diventate, ancora una volta, il pretesto per rimettere sotto accusa l’intero sistema arbitrale. In Friuli, un fallo di mano di Keinan Davis non sanzionato ha acceso la miccia. All’Olimpico, nel giorno emotivamente carico del ritorno da avversario di Daniele De Rossi, le parole post gara hanno allargato la crepa, puntando il dito sull’utilizzo del VAR. 🔗 Leggi su Como1907news.com

il var rocchi e la linea sottile tra errore e sfiducia

© Como1907news.com - Il VAR, Rocchi e la linea sottile tra errore e sfiducia

Leggi anche: Rocchi: «Il Var serve a evitare l’errore, ma non deve sostituire l’arbitro»

Leggi anche: Perché è stato annullato il gol a Soulé in Roma-Parma: arbitro e VAR seguono la “linea Rocchi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perché è stato annullato il gol a Soulé in Roma-Parma: arbitro e VAR seguono la “linea Rocchi” - 0 ma l’arbitro ha annullato un gol a Soulé seguendo alla lettera le indicazioni del designatore Rocchi. fanpage.it

E Rocchi recita il mea culpa-var - Gianluca Rocchi, designatore capo di serie A e serie B, ha presentato ieri il suo bilancio. ilgiornale.it

Rocchi: "Var? È ora di passare dal chiaro errore all'errore" - Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, è intervenuto al raduno precampionato di Cascia per spiegare come cambierà la linea di intervento del Var nella prossima stagione ... sport.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.