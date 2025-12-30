Il tunnel della Manica riapre parzialmente

Eurostar ha annunciato la riapertura parziale del tunnel della Manica, ripristinando alcuni servizi ferroviari tra il Regno Unito e l’Europa continentale. La decisione arriva dopo il blocco dei treni causato da un problema alla rete elettrica, ancora non completamente risolto. La riapertura mira a riprendere gradualmente le attività, offrendo un’alternativa di trasporto tra le due sponde della Manica.

Eurostar ha annunciato la ripresa dei servizi ferroviari dal Regno Unito all’Europa continentale con la « parziale riapertura » del tunnel della Manica, in seguito al blocco dei treni causato da un problema alla rete elettrica, che non è stato completamente risolto. «Il problema con l’alimentazione rimane e consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il viaggio a una data diversa», si legge sul sito di Eurostar. «Si prega di non presentarsi in stazione se il treno è stato confermato come cancellato. Ci scusiamo per i ritardi e le cancellazioni dell’ultimo minuto dei treni in circolazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

