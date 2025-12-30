IL TRAGUARDO DEL GRUPPO Ultras da trent’anni In 400 alla grande festa

Gli Ultras Arezzo hanno celebrato i loro trent’anni di attività con una serata speciale ad Arezzo Fiere, alla quale hanno partecipato circa 400 persone. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e condivisione per i sostenitori del gruppo, che da tre decenni accompagnano con passione e fedeltà la loro squadra. Un traguardo importante che testimonia il ruolo radicato e duraturo di questa realtà nel panorama sportivo locale.

Gli Ultras Arezzo hanno festeggiato trent'anni di attività con una serata evento ad Arezzo Fiere dove erano presenti in circa 400. Alla festa hanno preso parte anche gli altri gruppi della sud (Arezzo Ovunque, Fossa 1991, 10 Settembre 1923) e una nutrita rappresentanza di Orgoglio Amaranto. Presenti anche Fedayn Roma, Friulani al Seguito e Ultras Udinese 1995, con cui la curva ha instaurato nel corso degli anni un rapporto di amicizia. A fare da corollario alla cena la mostra fotografica, aperta al pubblico, molto suggestiva, con gli scatti di tutte le stagioni dal 1995 a oggi. L'attività degli Ultras Arezzo ha preso ufficialmente il via il 17 dicembre 1995.

Traguardo speciale, gli Ultras Arezzo festeggiano trent'anni di attività - Il 17 dicembre 1995 la fondazione del gruppo, pochi mesi prima del ritorno nei professionisti grazie alla squadra di Cosmi. arezzonotizie.it

