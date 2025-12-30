Il tolentinate Roberto Vita vince 101mila euro ad Affari tuoi

Roberto Vita, residente a Tolentino, ha vinto 101 mila euro durante la puntata di “Affari tuoi” trasmessa su Rai 1. La sera del 30 dicembre 2025 lo ha visto protagonista insieme alla fidanzata Gloria, in un appuntamento che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La vittoria rappresenta un momento importante per Vita, che ha condiviso l’esperienza con entusiasmo e serenità.

Tolentino, 30 dicembre 2025 – Il tolentinate Roberto Vita, 35 anni, questa sera è stato protagonista del game show di Rai 1 "Affari tuoi", insieme alla fidanzata Gloria. E ha portato a casa 100mila euro con il pacco numero 9 cambiato all'ultimo (ha iniziato il gioco col numero 15). Oltre a 1000 euro col Gennarino Jackpot, in quanto, aprendo i primi sei pacchi, ha trovato "Gennarino". Una partita avvincente giocata con leggerezza e divertimento, nell'ultima puntata del 2025. Vita lavora da 15 anni come magazziniere alla cooperativa agricola Valle del Chienti di Tolentino; ha studiato all'Agraria di Macerata.

Affari Tuoi, Roberto Vita da Tolentino cambia il pacco e vince 100mila euro: più il bonus Gennarino - Una serata davvero fortunata quella di oggi per Roberto Vita da Tolentino, concorrente ad Affari tuoi, la trasmissione televisiva condotta da Stefano De Martino su Rai Uno. msn.com

#AffariTuoi, la puntata del 30 dicembre: Roberto da Tolentino vince 100mila euro con un cambio dell’ultimo minuto x.com

