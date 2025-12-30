Il Tg1 si conferma leader dell' informazione | ascolti in crescita nel 2025

Il Tg1 si conferma leader dell’informazione in Italia anche nel 2025, registrando un aumento degli ascolti rispetto all’anno precedente. La sua presenza costante e affidabile ha consolidato il ruolo di riferimento quotidiano per gli italiani, rafforzando la posizione di primo piano nel panorama dell’informazione televisiva nazionale.

Il 2025 si chiude con la riconferma del Tg1 come punto di riferimento per l'informazione degli italiani e con il rafforzamento della sua leadership negli ascolti. In particolare, l’ascolto medio dell’edizione delle 20.00 – fino al 27 dicembre – è stato di 4 milioni e 186mila spettatori, con uno share del 24.4% e un incremento dello 0.8% rispetto al 2024. In termini di share, il dato è superiore di oltre il 4% rispetto ai risultati del principale competitor. Ascolti ottimi anche per l'edizione delle 13:30, che negli scorsi dodici mesi ha registrato un ascolto medio del 25%, con 3 milioni e 93mila spettatori, un incremento dello 0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

