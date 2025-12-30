Nel 2025, il Tg1 si riconferma come il principale punto di riferimento per l'informazione in Italia, consolidando la propria posizione di leadership negli ascolti. Un anno che testimonia la continuità e l’affidabilità del telegiornale nel fornire notizie accurate e puntuali ai telespettatori italiani.

Anche nel 2025 il Tg1 ha rafforzato la propria leadership negli ascolti, confermandosi come punto di riferimento per l'informazione degli italiani. Lo rende noto l'ufficio stampa Rai. "In particolare, l'ascolto medio dell'edizione delle 20.00 – fino al 27 dicembre – è stato di 4 milioni 186 mila spettatori, con uno share del 24.4% e un incremento dello 0.8% rispetto al 2024. In termini di share, il dato è superiore di oltre il 4% rispetto ai risultati del principale competitor. Ottimi ascolti anche per l'edizione delle 13.30 che nel 2025 ha registrato un ascolto medio del 25 per cento, con 3 milioni 93 mila spettatori e un incremento dello 0. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Tg1 sempre più leader dell'informazione: un 2025 da incorniciare

Leggi anche: Il Tg1 si conferma leader dell'informazione: ascolti in crescita nel 2025

Leggi anche: Classifica programmi informazione e social, Tg1 sempre in testa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Tg1 sempre più leader dell'informazione: un 2025 da incorniciare - Anche nel 2025 il Tg1 ha rafforzato la propria leadership negli ascolti, confermandosi come punto di riferimento per l’informazione degli ... iltempo.it