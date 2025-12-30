Il Tg1 di Chiocci è il re dell’informazione | nessuno ha fatto meglio nel 2025

Il 2025 si è concluso con risultati significativi per il Tg1, confermando la sua posizione di riferimento nell’informazione italiana. I dati raccolti testimoniano l’apprezzamento del pubblico e la qualità del lavoro svolto sotto la guida del direttore Chiocci. Un anno di successi che riflettono l’impegno e la professionalità di tutta la redazione, consolidando ulteriormente il ruolo del Tg1 come principale fonte di notizie affidabile e puntuale.

Si chiude un anno davvero eccezionale per il Tg1. I numeri premiano il telegiornale e il lavoro fatto dal direttore Chiocci in questi mesi Un 2025 eccezionale per il Tg1. I numeri registrati in questo anno, rafforzano ancora di più la leadership negli ascolti. Dati che portano il telegiornale guidato da Chiocci il punto di riferimento per l'informazione degli italiani. Una sfida vinta in un panorama non semplice. La platea televisiva dei tg, infatti, ha subìto generalmente un calo, ma il Tg1 in questo 2025 ha registrato una controtendenza registrando ascolti in aumento in ogni mese e, soprattutto, dei numeri importanti anche per quanto riguarda i grandi eventi storici.

