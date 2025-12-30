Il terzo tecnico dell’anno L’Ardor riparte da Gheller

L’Ardor Lazzate ha avviato la preparazione per il girone di ritorno con il nuovo tecnico Gheller. La squadra si è ritrovata per lavorare insieme in vista delle prossime sfide, consolidando il percorso di crescita e miglioramento. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nel proseguimento della stagione, con l’obiettivo di affrontare al meglio le prossime partite.

I giocatori dell’ Ardor Lazzate hanno ripreso la preparazione in vista del girone di ritorno con un nuovo allenatore. Mavillo Gheller è terzo di questa fin qui ampiamente insufficiente stagione che vede la formazione gialloblù all’ultimissimo posto del girone A di Eccellenza con appena 10 punti frutto di due vittorie, quattro pareggi e addirittura 11 sconfitte, un’enormità considerando che ad agosto si parlava di serie D e oggi invece serve un ritorno superlativo per evitare una clamorosa retrocessione in Promozione. Occorre almeno fare il doppio dei punti, quindi 20 da sommare a quelli attuali, per centrare i playout oppure, se proprio vogliamo esagerare, aggiungercene altri 8-10 per salvarsi direttamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il terzo tecnico dell’anno. L’Ardor riparte da Gheller Leggi anche: Bari, si riparte da Vivarini: il tecnico ritorna sulla panchina dei pugliesi a distanza di cinque anni. Tutte le novità di formazione Leggi anche: Assassinato il reporter peruviano Fernando Nuñez: terzo giornalista ucciso nel Paese dall’inizio dell’anno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Coach Del Re dopo la sfida Gema: "Quel parziale nel terzo quarto ha cambiato la partita". L'analisi del tecnico dei Bees sulla tenuta dei suoi e lo strapotere fisico mostrato da Montecatini al PalArquato a skm0_basket Servizio Ufficio Stampa FIORENZUOLA BE - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.