Stefano Bettarini ha commentato sui social l’autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset, pubblicando un vecchio filmato e rivolgendogli una frecciatina. Con un tono sobrio, l’ex calciatore ha sottolineato che “il tempo delle guasconate è proprio finito”, evidenziando il momento di cambiamento nel panorama televisivo italiano. La sua riflessione si inserisce nel dibattito sulle recenti decisioni di Signorini e le dinamiche del settore.

“ Eh sì, il tempo delle guasconate è proprio finito ”. È questa la frecciatina, pubblicata sui social, che Stefano Bettarini avrebbe indirizzato ad Alfonso Signorini dopo la notizia della sua autosospensione da Mediaset. Il conduttore, a detta dei suoi avvocati, starebbe affrontando “una campagna calunniosa e diffamatoria” che sarebbe cominciata con le accuse lanciate da Fabrizio Corona nel suo podcast “Falsissimo”. Da qui la sua scelta di allontanarsi volontariamente e temporaneamente dall’azienda di Cologno Monzese. Una decisione che l’ex calciatore, concorrente in ben due edizioni del GF Vip, avrebbe commentato punzecchiando il conduttore con un frecciata al veleno sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il tempo delle guasconate è proprio finito”: Stefano Bettarini commenta l’autosospensione di Signorini da Mediaset con un vecchio filmato sui social. E poi lancia una frecciata al conduttore del GF

«Non puoi essere il ragazzotto che al bar fa il gagliardo… il tempo delle guasconate è finito». Queste parole di Signorini, che anni fa aveva rimproverato così Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip, oggi tornano alla ribalta sui social, ma stavolta sono proprio - facebook.com facebook