Il Talismano | la serie tratta da Stephen King cancellata da Netflix la conferma dei Duffer
Netflix ha definitivamente cancellato il progetto de
Netflix ha cancellato inaspettatamente i piani per l'adattamento del romanzo di culto del Re del Brivido, i fratelli Duffer non si occuperanno più del progetto. Le premesse per un successo c'erano tutte, ma a pochi giorni dal finale di Stranger Things Netflix ha cancellato l'adattamento de Il Talismano di Stephen King, che vedeva coinvolti i Duffer Brothers. A confermarlo a CBR sono gli stessi autori. Nel 2022, era stato annunciato un nuovo adattamento da Stephen King che riguardava uno dei suoi romanzi più amati, Il Talismano. A sviluppare la serie i creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
