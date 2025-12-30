Il sottopasso di Bianzone distruggerà i Prati del Ranèe Come rinunciare al denaro olimpico ‘piovuto dal cielo’?

Il sottopasso di Bianzone minaccia i Prati del Ranèe, una delle ultime aree verdi ancora presenti in Valtellina. La sigla C26.6 indica la distruzione di questi prati, simbolo di un patrimonio naturale e agricolo locale. La questione si intreccia con finanziamenti pubblici, sollevando domande sulla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali di fronte a interventi infrastrutturali.

La sigla C26.6 è l’atto di morte di un prato. Una delle ultime piane d’erba rimaste in Valtellina, nel territorio agricolo di Bianzone, in provincia di Sondrio. Si tratta di un centinaio di ettari destinati a terreno agricolo, dal pregio ambientale indiscusso, non foss’altro perché hanno resistito all’invadenza delle case, dei centri commerciali, delle fabbrichette. Siamo 18 chilometri a nord di Sondrio, 7 chilometri prima di Tirano, e quel gelido numero, che assume le sembianze di un epitaffio, è contenuto nel “Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Salviamo i prati del Ranèe": il Comitato scrive ai cittadini di Bianzone sotto l'albero - In occasione delle festività natalizie, i cittadini di Bianzone hanno ricevuto nelle proprie case una lettera aperta firmata dal Comitato per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del ... intornotirano.it