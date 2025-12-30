Il sogno di Beatrice | Io piccola paziente ora curerò i bambini

Beatrice, una giovane paziente, ha superato le difficoltà legate a una malattia rara. Ora che sta bene, il suo desiderio è aiutare altri bambini che affrontano le stesse sfide. Con determinazione e speranza, Beatrice mira a dedicarsi alla cura e al sostegno di chi ha bisogno, condividendo il suo percorso e il suo sogno di fare la differenza nella vita di altri giovani pazienti.

"Ora sto bene e il mio sogno è prendermi cura di altri bambini che vivono una malattia rara come la mia". Beatrice Tavanti, aretina, lo desidera con tutto il cuore e dopo la laurea in infermieristica e un’esperienza all’estero, conta di rientrare a Firenze e lavorare nei reparti del Meyer dove è stata curata e salvata. Ci sono voluti sette mesi e mezzo dal momento della sua nascita per dare un nome a quel problema che non le permetteva di nutrirsi e dunque di crescere. Ha ricevuto la diagnosi dal Gaslini di Genova quando era già ricoverata al Meyer, dove le avevano già applicato il primo catetere venoso centrale per permetterle di nutrirsi e vivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sogno di Beatrice: "Io, piccola paziente ora curerò i bambini" Leggi anche: Al Meyer delicato intervento su una piccola paziente prematura proveniente da Gaza Leggi anche: Urla, spintoni e paura: cardiologo dell'ospedale dei Bambini aggredito dal padre di un paziente La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il sogno di Beatrice: Io, piccola paziente ora curerò i bambini. Il sogno di Beatrice: "Io, piccola paziente ora curerò i bambini" - "Ora sto bene e il mio sogno è prendermi cura di altri bambini che vivono una malattia rara come la mia". lanazione.it

Beatrice, nonostante la disabilità ho quasi realizzato il sogno di diventare fashion influencer - "Attraverso i miei post sui social network condivido consigli di stile, e la semplicità della mia vita, mostrando, a chi mi segue, che la vera bellezza risiede nella forza interiore e ... ansa.it

Ha iniziato il conto alla rovescia: tra pochissimo stringerà tra le braccia la piccola Beatrice, un sogno che prende forma giorno dopo giorno. L’attesa più dolce, fatta di amore infinito e battiti che si incontrano. “Non vediamo l’ora di - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.