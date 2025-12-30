Il sindaco vieta botti e fuochi d' artificio a Capodanno | multe fino a 500 euro

Il sindaco di Macerata Campania, Giovanni Battista Di Matteo, ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di botti e fuochi d’artificio dal 31 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026. La misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente durante le festività di Capodanno. Le violazioni comportano sanzioni fino a 500 euro. La decisione si inserisce in un quadro di prevenzione e tutela della cittadinanza.

Vietati botti e fuochi d'artificio a Macerata Campania. Il sindaco Giovanni Battista Di Matteo ha firmato un'ordinanza sindacale che vieta l'utilizzo di petardi, mortaretti, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici sul territorio comunale dal 31 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026.

