Il sindaco Perazzetti sul secondo posto di Città Sant' Angelo tra le mete più ricercate sulla piattaforma Loquis | Grande orgoglio

Il sindaco Perazzetti ha commentato con soddisfazione il secondo posto di Città Sant’Angelo tra le mete più ricercate sulla piattaforma Loquis. Questo risultato testimonia l’interesse crescente per il territorio e la sua capacità di attrarre visitatori attraverso il turismo digitale. Un riconoscimento che valorizza l’attenzione verso la promozione culturale e turistica della città, confermando il suo ruolo come meta di interesse anche nel mondo online.

«Città Sant’Angelo protagonista nel turismo digitale, con grande orgoglio condivido un risultato straordinario: Città Sant’Angelo si è classificata al secondo posto per numero di ricerche sul portale Loquis, una delle principali piattaforme di audio-guide e racconti territoriali, come meta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il sindaco Perazzetti sul secondo posto di Città Sant'Angelo tra le mete più ricercate sulla piattaforma Loquis: "Grande orgoglio" Leggi anche: Città Sant'Angelo al secondo posto tra le mete più ricercate sulla piattaforma Loquis Leggi anche: Il sindaco Perazzetti torna al Q-Wine Expo in Cina per lo stand di Città Sant'Angelo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Durante la fiera Qwine Expo 2025 abbiamo avuto il piacere di portare in Cina un'area interamente dedicata a Città Sant'Angelo, uno dei borghi più belli d'Italia. Una partecipazione fortemente voluta dal Sindaco Matteo Perazzetti e organizzata con grande i - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.