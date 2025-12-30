Il sindaco Perazzetti sul secondo posto di Città Sant' Angelo tra le mete più ricercate sulla piattaforma Loquis | Grande orgoglio

Da ilpescara.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Perazzetti ha commentato con soddisfazione il secondo posto di Città Sant’Angelo tra le mete più ricercate sulla piattaforma Loquis. Questo risultato testimonia l’interesse crescente per il territorio e la sua capacità di attrarre visitatori attraverso il turismo digitale. Un riconoscimento che valorizza l’attenzione verso la promozione culturale e turistica della città, confermando il suo ruolo come meta di interesse anche nel mondo online.

«Città Sant’Angelo protagonista nel turismo digitale, con grande orgoglio condivido un risultato straordinario: Città Sant’Angelo si è classificata al secondo posto per numero di ricerche sul portale Loquis, una delle principali piattaforme di audio-guide e racconti territoriali, come meta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

il sindaco perazzetti sul secondo posto di citt224 sant angelo tra le mete pi249 ricercate sulla piattaforma loquis grande orgoglio

© Ilpescara.it - Il sindaco Perazzetti sul secondo posto di Città Sant'Angelo tra le mete più ricercate sulla piattaforma Loquis: "Grande orgoglio"

Leggi anche: Città Sant'Angelo al secondo posto tra le mete più ricercate sulla piattaforma Loquis

Leggi anche: Il sindaco Perazzetti torna al Q-Wine Expo in Cina per lo stand di Città Sant'Angelo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.