Il sindaco intervistato dai bambini | Puoi fare la piscina con gli scivoli?

Gli studenti della scuola primaria Don Milani di Spedalino hanno intervistato il sindaco di Agliana, chiedendogli se sarà possibile realizzare una piscina con scivoli. Il sindaco ha risposto con disponibilità, invitando i bambini a visitarlo e a condividere le loro idee. Questa occasione rappresenta un momento di confronto tra amministrazione e cittadini più giovani, promuovendo attenzione alle esigenze della comunità.

Gli alunni della scuola primaria Don Milani di Spedalino intervistano il sindaco di Agliana. Lui risponde con piacere e li invita ad andare a trovarlo. L'idea dell'intervista è nata dopo la visita alla nostra redazione. Curiosi, attenti e preparatissimi, gli alunni della Don Milani di Spedalino hanno visitato la redazione di Pistoia del quotidiano La Nazione, accompagnati dalle insegnanti. E' stata per loro un'esperienza eccezionale, per conoscere il lavoro del giornalista e come si svolge la vita in una redazione. Arricchiti da un'emozionante mattinata da piccoli cronisti e dopo avere ricevuto tante informazioni dai redattori de La Nazione, gli alunni si sono messi subito alla prova come giornalisti decidendo di intervistare il sindaco di Agliana, Luca Benesperi.

