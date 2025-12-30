Il sindaco incontra i nuovi assunti al Comune | L' unico datore di lavoro è la città di Catania

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Viviana Lombardo hanno incontrato i nuovi dipendenti del Comune di Catania nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti. L’occasione ha permesso di discutere delle recenti assunzioni, delle trasformazioni contrattuali e delle stabilizzazioni, sottolineando che il Comune rappresenta l’unico datore di lavoro per i cittadini coinvolti. Un momento di confronto e di presentazione delle opportunità offerte dall’amministrazione comunale.

Il sindaco Enrico Trantino e l'assessore al Personale Viviana Lombardo hanno incontrato nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti i dipendenti comunali interessati da recenti assunzioni, trasformazioni di contratto e stabilizzazioni. L'incontro ha rappresentato un momento di dialogo e di.

