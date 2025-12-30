Il ritorno di Gosens rappresenta un momento significativo per la squadra. Con l’esperienza accumulata e il modulo ritrovato, il suo rientro rafforza il reparto e offre nuove possibilità. Dopo due mesi di assenza, il suo ritorno segna un passo importante nel percorso stagionale, sottolineando l’importanza di continuità e competenza in campo.

Due mesi possono sembrare un’eternità, specie quando il calendario scorre veloce e non aspetta nessuno. Robin Gosens, però, il tempo lo ha saputo riempire con altro, ovvero con presenza, leadership e appartenenza. Sabato a Parma il tedesco ha finalmente rimesso piede in campo, chiudendo un’assenza tormentata iniziata il 29 ottobre contro l’Inter, quando uno stiramento alla coscia - apparentemente banale - ha finito per trasformarsi in un calvario fatto di rinvii e ricadute. Paolo Vanoli, di fatto, non lo ha mai avuto davvero a disposizione: arrivato a Firenze all’inizio novembre, l’allenatore ha dovuto fare a meno del classe ’94 per dieci partite tra campionato e Conference, costruendo la sua Fiorentina senza uno degli uomini più esperti della rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno più atteso (e importante). Esperienza e modulo: c’è Gosens

Leggi anche: Una novità importante e qualche atteso ritorno

Leggi anche: Amici, colpo di Maria: giuria rivoluzionata, c’è il ritorno più atteso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manca poco alla Tarvisio Ski World Cup 2026. Il 17 e 18 gennaio la Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna a Tarvisio, sulla pista Di Prampero, con le gare di Discesa Libera e Super-G: un ritorno atteso da 15 anni, a un mese dalle Olimpiadi di Mila - facebook.com facebook