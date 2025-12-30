Il ritorno di Ceriscioli L’ex governatore verso la presidenza di Marche Multiservizi

L’ex governatore Luca Ceriscioli si avvicina alla guida di Marche Multiservizi, con un possibile ritorno in ambito aziendale. Accanto a lui, figure come Andrea Biancani, Matteo Ricci e Giorgio Baldantoni si riuniscono in un incontro che suggerisce un progetto condiviso. La presenza di queste personalità indica un consolidamento strategico, evidenziando un momento di cambiamento e riflessione nel panorama regionale.

Metti intorno a un tavolo Andrea Biancani, Matteo Ricci, Luca Ceriscioli e Giorgio Baldantoni. Ci vuole poco per capire che qualcosa di sostanzioso bolle in pentola. Bene, i quattro ieri si sono visti in Comune e non sono passati inosservati: in pentola sicuramente bolliva, tra le altre cose, Marche Multiservizi, perché nel giro di qualche mese l’azienda dovrà rinnovare il consiglio d’amministrazione e quindi questo è il momento delle scelte. E così torna sul tavolo un’ipotesi che era circolata mesi fa, poco dopo la vittoria elettorale di Biancani: la nomina di Luca Ceriscioli alla presidenza dell’azienda, ruolo oggi occupato da Andrea Pierotti, ex sindaco di Acqualagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

