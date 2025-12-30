Il Rione Sanità in festa con Sanità-Tà-Tà 2026 | omaggio a Mimmo Jodice e James Senese

Il Rione Sanità si prepara a ospitare l’edizione 2026 di Sanità-tà-tà, un evento che celebra la cultura e le tradizioni locali. In questa VIII edizione, la manifestazione rende omaggio a due figure di rilievo come Mimmo Jodice e James Senese, arricchendo i propri spazi di musica e arte. Una occasione per riscoprire il cuore del quartiere attraverso iniziative che coinvolgono residenti e visitatori.

