Il Rione Sanità in festa con Sanità-Tà-Tà 2026 | omaggio a Mimmo Jodice e James Senese
Il Rione Sanità si prepara a ospitare l’edizione 2026 di Sanità-tà-tà, un evento che celebra la cultura e le tradizioni locali. In questa VIII edizione, la manifestazione rende omaggio a due figure di rilievo come Mimmo Jodice e James Senese, arricchendo i propri spazi di musica e arte. Una occasione per riscoprire il cuore del quartiere attraverso iniziative che coinvolgono residenti e visitatori.
Il Rione Sanità in festa con Sanità-tà-tà che, con la sua VIII edizione, torna a riempire i vicoli e le piazze di musica. Si suona in ogni angolo del quartiere e sarà possibile visitare attrazioni turistico-culturali in orari straordinari. Promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Sanità-Tà-Tà 2026, musica dal vivo e dj set in diversi punti del quartiere
Leggi anche: Napoli saluta Mimmo Jodice e James Senese: senza luce e senza respiro, il doppio saluto
Segna la data sabato 3 gennaio 2026. Il Rione Sanità si accende per l’ottava edizione di Sanità Tà Tà, la notte bianca che trasforma il quartiere in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un’edizione speciale, dedicata a James Senese e a Mimmo Jodice, d - facebook.com facebook
