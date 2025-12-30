Il Real Madrid raccoglie enormi plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto
Il Real Madrid ha registrato significative plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto nei trasferimenti di alcuni giocatori. Questa strategia permette al club di ottenere ricavi aggiuntivi, influenzando i bilanci e le future operazioni di mercato. La notizia, riportata da TransfermarketWeb, sta attirando l’attenzione nel mondo del calciomercato, evidenziando l’importanza di questa pratica nelle dinamiche finanziarie della squadra.
2025-12-30 18:46:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Negli ultimi anni, Real Madrid hanno rivisto il loro approccio alla gestione dei talenti dell’accademia. Fino a non molto tempo fa i giovani che avevano bisogno di esperienza venivano semplicemente mandati in prestito. Adesso, però, il club tende a vendere 50% dei diritti di un giocatore conservando a opzione di riacquisto O metà di eventuali future commissioni di rivendita. Il modello incoraggia i club acquirenti a investire nello sviluppo del giocatore, con la certezza di possedere una quota significativa e di poterlo trattenere per diverse stagioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
