Il Real Madrid raccoglie enormi plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto

Da justcalcio.com 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real Madrid ha registrato significative plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto nei trasferimenti di alcuni giocatori. Questa strategia permette al club di ottenere ricavi aggiuntivi, influenzando i bilanci e le future operazioni di mercato. La notizia, riportata da TransfermarketWeb, sta attirando l’attenzione nel mondo del calciomercato, evidenziando l’importanza di questa pratica nelle dinamiche finanziarie della squadra.

2025-12-30 18:46:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Negli ultimi anni, Real Madrid hanno rivisto il loro approccio alla gestione dei talenti dell’accademia. Fino a non molto tempo fa i giovani che avevano bisogno di esperienza venivano semplicemente mandati in prestito. Adesso, però, il club tende a vendere 50% dei diritti di un giocatore conservando a opzione di riacquisto O metà di eventuali future commissioni di rivendita. Il modello incoraggia i club acquirenti a investire nello sviluppo del giocatore, con la certezza di possedere una quota significativa e di poterlo trattenere per diverse stagioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

il real madrid raccoglie enormi plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto

© Justcalcio.com - Il Real Madrid raccoglie enormi plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto

Leggi anche: Real Madrid Juve 1-0: finisce qui! I blancos vincono grazie al gol di Bellingham

Leggi anche: Le 3 clausole, il patto Como-Real, i blitz di gennaio: tutti i segreti del contratto di Nico Paz

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ancelotti, addio Real Madrid: Xabi Alonso raccoglie l'eredità di Carlo - Il 25 maggio, al termine della stagione, il tecnico emiliano chiuderà ufficialmente la sua seconda ... tuttosport.com

Pagina 0 | Ancelotti, addio Real Madrid: Xabi Alonso raccoglie l'eredità di Carlo - Il 25 maggio, al termine della stagione, il tecnico emiliano chiuderà ufficialmente la sua seconda ... tuttosport.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.