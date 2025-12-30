Il Real Madrid raccoglie enormi plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto

Il Real Madrid ha registrato significative plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto nei trasferimenti di alcuni giocatori. Questa strategia permette al club di ottenere ricavi aggiuntivi, influenzando i bilanci e le future operazioni di mercato. La notizia, riportata da TransfermarketWeb, sta attirando l’attenzione nel mondo del calciomercato, evidenziando l’importanza di questa pratica nelle dinamiche finanziarie della squadra.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.