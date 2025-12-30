Il raduno neonazista nella sede della Pro loco svelato dopo oltre un mese | arrivati in 500 da tutta Europa

Dopo oltre un mese, è stato svelato un raduno neonazista presso la sede della Pro loco di un paese italiano, con circa 500 partecipanti provenienti da tutta Europa. L'evento è stato scoperto grazie a un reportage della piattaforma antifascista tedesca Exif-recherche, che ha portato alla luce questa presenza non annunciata e senza precedenti nella comunità locale.

Un raduno neonazista nella sede della Pro loco del paese e nessuno se ne era reso conto. è servita un reportage giornalistico della piattaforma antifascista tedesca Exif-recherche. Siamo a Lonate Pozzolo, vicino Malpensa, in provincia di Varese. Qui, nella tensostruttura dell'associazione locale.

