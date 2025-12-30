Il questore | Gli ultimi attentati non legati al contesto dello spaccio | IL VIDEO

Il questore ha dichiarato che gli ultimi attentati a Latina, in via Corridoni e via Faggiana, non sono collegati tra loro né ai precedenti episodi di spaccio. Questo suggerisce una dinamica diversa rispetto a quanto ipotizzato in passato. La situazione viene monitorata attentamente dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità e comprendere meglio le cause di questi eventi.

Le bombe a Latina. Gli ultimi casi di via Corridoni e via Faggiana non sembrano collegati tra loro e neppure legati ai precedenti attentati. "Stiamo approfondendo sotto la direzione della procura della Repubblica di Latina - ha commentato il questore, Fausto Vinci - ma sembrerebbe che non siano.

