Il quartiereTrinità rinasce grazie al pallone | in campo tanti bambini

Il quartiere Trinità si rinnova grazie a un progetto dedicato ai bambini, che vede la partecipazione attiva di volontari. Dopo giorni di interventi, gli spogliatoi al piano terra di un edificio storico sono stati ripuliti e restituiti alla comunità. Questa iniziativa mira a creare uno spazio accogliente e sicuro per i più giovani, promuovendo il valore del gioco e della collaborazione nel quartiere.

Per giorni i volontari hanno ripulito gli spogliatoi ricavati al piano terra di un palazzo ma chiusi da anni. I commercianti hanno donato palloni, magliette, reti per le porte, il rinfresco di fine partita e contribuito all'entusiasmo della giornata che ha rivisto nascere il campo da calcio del quartiere sarzanese della Trinità. Era l'obiettivo dei residenti quello di dare un segnale di risveglio in una zona troppo spesso al centro di lamentele più che di aggregazione. A dare manforte, oltre ai volontari, è arrivato l'Oratorio di Santa Maria che per festeggiare i suoi 55 anni di attività ha organizzato una partita di calcio tra bambini dedicando la giornata nel ricordo delle anime del quartiere Eumene Lodovici, Rosa Lazzini e Lino De Fante.

