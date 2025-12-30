Il punto critico dei rifiuti Lo strappo dei 5 Stelle E la Lega chiede garanzie

Il dibattito sui rifiuti e la recente frattura politica tra i 5 Stelle e la Lega evidenziano l’importanza di garantire soluzioni concrete e trasparenti. La proposta di fusione tra Bea e BrianzAcque, al centro dell’attenzione locale, richiede approfondimenti e chiarimenti per assicurare efficienza e sostenibilità. La politica brianzola, sia a livello provinciale che regionale, osserva con attenzione questi sviluppi, sottolineando la necessità di un percorso chiaro e condiviso.

