Il punto critico dei rifiuti Lo strappo dei 5 Stelle E la Lega chiede garanzie
Il dibattito sui rifiuti e la recente frattura politica tra i 5 Stelle e la Lega evidenziano l’importanza di garantire soluzioni concrete e trasparenti. La proposta di fusione tra Bea e BrianzAcque, al centro dell’attenzione locale, richiede approfondimenti e chiarimenti per assicurare efficienza e sostenibilità. La politica brianzola, sia a livello provinciale che regionale, osserva con attenzione questi sviluppi, sottolineando la necessità di un percorso chiaro e condiviso.
Un'idea positiva, che in questi mesi andrà però chiarita in tutti i suoi aspetti concreti. Anche la politica brianzola, sia a livello provinciale che regionale, guarda con attenzione all'annunciata fusione di Bea e BrianzAcque. Un'attenzione in molti casi benevola, ma che non manca di voci fuori dal coro: scettici sull'aggregazione sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che parlano senza mezzi termini "di un'operazione completamente folle fatta solo per salvare Bea dal disastro economico". Così, se la consigliera comunale di Vimercate Patrizia Teoldi, già capogruppo del M5S durante la Giunta Sartini ed esponente storica del movimento ecologista Rifiuti Zero, ha chiesto di poter vedere perizie sul valore di Bea e sul futuro del suo inceneritore, l'ex consigliere regionale 5 Stelle Marco Fumagalli boccia totalmente la fusione.
«I documenti degli 007 non sono prove. L’accusa di terrorismo va dimostrata... l’inchiesta si basa anche su documenti raccolti dall’intelligence israeliana, che non sono prove, così come quelle dei militari non sono attività di polizia... Il punto critico è la riconduc - facebook.com facebook
