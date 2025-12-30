Il pugile venditore ambulante poi spiazza tutti con la sua umanità | chiede soldi per aiutarlo
Touba Niang, pugile senegalese attivo in Argentina, ha conquistato l’attenzione non solo per le sue capacità sportive ma anche per il gesto di grande umanità. Dopo un incontro, chiedendo aiuto per un’operazione alla mandibola del suo rivale Agustin Chavez, dimostra che oltre la competizione esiste un rispetto sincero. La sua richiesta, fatta con umiltà, evidenzia il valore della solidarietà e della dignità umana oltre il ring.
Touba Niang, pugile senegalese che vive e lavora in Argentina, dopo il KO chiede aiuto per l’operazione alla mandibola del rivale Agustin Chavez. 🔗 Leggi su Fanpage.it
